Evi ablukaya alınmıştı... İmamoğlu'nun gözaltına alınması LeMan’ın kapağında!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sabah yaşananlar, LeMan dergisi kapağına taşındı. Karikatürde, okula gitmek için yola çıkan bir kız çocuğunun karşısında bulduğu çevik kuvvet polisleri ile Dilek İmamoğlu’nun ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınması, karikatür dergisi LeMan dergisinin kapağına taşındı.
Kapakta, okula gitmek için yola çıkan bir kız çocuğunun karşısında bulduğu çevik kuvvet polisleri ile Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu’nun ifadeleri yer aldı.
"KIZIM 'HER ŞEYE RAĞMEN OKULA GİDEĞİM' DEDİ"
Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecine dair yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
"Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşında bir kızım var ve her şeye rağmen ‘Okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim’ dedi."
LeMan kapak.— LeMan (@lemandergisi) March 21, 2025
Onlar, çocuklar, gençler sadece hayatlarına devam etmek istiyor. pic.twitter.com/lqDDmu8lWO
Etiketler: #Çevik kuvvet #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #LeMan
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