Evi ablukaya alınmıştı... İmamoğlu'nun gözaltına alınması LeMan’ın kapağında!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınması, karikatür dergisi LeMan dergisinin kapağına taşındı.

Kapakta, okula gitmek için yola çıkan bir kız çocuğunun karşısında bulduğu çevik kuvvet polisleri ile Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu’nun ifadeleri yer aldı.

"KIZIM 'HER ŞEYE RAĞMEN OKULA GİDEĞİM' DEDİ"

Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecine dair yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşında bir kızım var ve her şeye rağmen ‘Okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim’ dedi."