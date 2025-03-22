İstanbul'da 94 kişiye daha 'İmamoğlu' gözaltısı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 22.03.2025 - 10:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" suçlamalarıyla toplam 94 kişi gözaltına alındı.