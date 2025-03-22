İstanbul'da 94 kişiye daha 'İmamoğlu' gözaltısı
İstanbul'da, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar veya eylemlere katıldıkları gerekçeleriyle toplam 94 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" suçlamalarıyla toplam 94 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Protesto #öğrenci protestoları
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