Evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler: 4 tutuklama

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:02

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, Kumlu ilçesindeki bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi aldı.

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evde 292 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 38 bin uyuşturucu hap, üretim fırını, basım makinesi, mazot tankı, paketleme makinesi, hap öğütücü, terazi, ruhsatsız tabanca ile 45 mermi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda plastik ve metal kap ele geçirildi.

Ekipler şüpheliler M.E, M.İ, M.T, A.İ, H.A. ve Ö.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, M.İ, M.T. ve A.İ. tutuklandı, H.A. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.