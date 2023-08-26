Evi yandıktan sonra ortadan kaybolmuştu: Kayıp kadın ormanda bulundu
Çorum’un İskilip ilçesinde evi yandıktan sonra ortadan kaybolan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Tuğba Bekar, ormanda bulundu.
İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde önceki gün evinde çıkan yangının ardından Tuğba Bekar, ortadan kayboldu.
Yakınları tüm aramalara rağmen Bekar’a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri bugün Tuğba Bekar’ı Derekargın göleti yakınlarındaki ormanda buldu.
Sağlık sorunu bulunmayan Bekar, yapılan muayenenin ardından yakınlarına teslim edildi.
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