Evi yandıktan sonra ortadan kaybolmuştu: Kayıp kadın ormanda bulundu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:26

Güncelleme: 26.08.2023 - 17:26

İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde önceki gün evinde çıkan yangının ardından Tuğba Bekar, ortadan kayboldu.

Yakınları tüm aramalara rağmen Bekar’a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri bugün Tuğba Bekar’ı Derekargın göleti yakınlarındaki ormanda buldu.

Sağlık sorunu bulunmayan Bekar, yapılan muayenenin ardından yakınlarına teslim edildi.