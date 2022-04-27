Elektriğe gelen yüksek zamlar cihaza bağlı yaşayanları vurdu, 12 bin yurttaş mağdur oldu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

24 saat makinaya bağlı yaşamak zorunda kalan ALS gibi kronik hastaların devletten elektrik desteği alamadığı ortaya çıktı. Yoğun şekilde enerji tüketen cihazlar nedeniyle elektrik faturalarını ödemekte güçlük çekiyor. Yurttaşlar tüketim bedellerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

12 BİNDE 144 KİŞİ

Devlet kronik hastalara yönelik elektrik desteği verdiğini belirtiyor. Ancak 12 bin cihaza bağlı hasta yurttaştan sadece 144’ü 200 TL destek alıyor. Yardım alamayanların oranı ise 98.8. Kronik hastaların birçoğu bu şartların tamamını karşılayamıyor. Çünkü, destekten yararlanabilmek için kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra başka şartlar da aranıyor. Kişinin ihtiyaç sahibi olduğunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca tespit edilmesi, evde bakım yardımı alınmıyor olması, cihaza bağımlı olarak yaşamın devam ettiriliyor olduğunun sağlık raporuyla da ispatlanması gerekiyor.

‘FİŞLERİNİ ÇEKMEYİN!’

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programının başvuru şartlarını eleştiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Destek adeta ihtiyaç sahibi hastalara nasıl verilmeyeceği üzerine hazırlanmış” dedi. Neden sadece 144 haneye verildiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na soran Beko, “Cihaza bağlı yaşayan ve elektrik zamlarıyla zor durumda kalan hastaların fişini siz çekmeyin!” çağrısını yaptı. Bakanlıktan gelen yazıda, ise elektrik tüketim desteği programı kapsamında kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu hastalara da, tedavilerini sürdürmek için Nisan ayından sonra aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarında destek verilecek” denildi.

FATURA ÜÇE KATLANDI

Yedi yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan ve zatürre teşhisi konulan Feride Kuşlar’ın ailesi zamlar nedeniyle artan elektrik faturalarından yakındı. Feride Kuşlar’ın kızı Semra Kuşlar, “Daha önce 105 lira, 110 lira gelen elektrik faturaları üç katına çıktı. Ödemekte zorluk çekiyoruz” dedi.

YARDIM TUTARI 170 BİN 87 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 faaliyet raporuna göre cihaza bağımlı olan hastaların barındığı hanelerden sadece 144’üne elektrik tüketim desteği sağlandı. Rapora göre, 2021’de 144 hanedeki kronik hastalara yönelik 170 bin 87 TL elektrik tüketim desteği sağlandı.