Evin banyosunu 'silah imalathanesine' çevirmişler
Adana’da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen İbrahim Halil K. ile Kadir Y., polisin operasyonuyla yakalandı. Burada yapılan aramada 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, İbrahim Halil K. ile Kadir Y.’nin, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki bir evde ruhsatsız silahları tamir ettikleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, satış yaptıklarını belirledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda İbrahim Halil K. ile Kadir Y. gözaltına alınırken, evde de arama yapıldı. Evin banyosunda ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ev sahibi İbrahim Halil K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...