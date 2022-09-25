Son Dakika... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

AA
25 Eylül 2022 Pazar, 09:14
Son Dakika... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü
Abone Ol google-news

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Malatya TIR kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler