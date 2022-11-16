Evinde 210 kilo 'sahte balla' yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda kavanozlarda toplam 210 kilo sahte olduğu değerlendirilen bal ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:53
Evinde 210 kilo 'sahte balla' yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Başçayır Mahallesi'nde yaşayan N.K.'nin evinde sahte bal olduğu bilgisiyle harekete geçti. Şüphelinin evine önceki akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde etiketsiz kavanozlarda toplam 210 kilo bal ele geçirildi. Sahte olduğu değerlendirilen bal, incelenmesi için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan N.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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