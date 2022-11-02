İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Fatihte bir evde sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda sahte evrak ve belge düzenlemekte kullanılan materyal ele geçirildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde bir evde sahte kimlik ve evrak düzenlendiği yönünde ihbar aldı.
MOR IŞIKTA VİDEO ÇEKMİŞLER
İhbarı değerlendiren ekipler şüphelilerin yurtdışında yaşayan kişilerle sosyal medya platformlarından iletişime geçerek, sahte pasaport ve kimlik düzenlediklerini tespit etti. Şüphelilerin sahte belgelerle mor ışıkta video çektiği, böylece alıcıların güvenini sağlayıp ikna edildikleri belirlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyonda R.B. ve M.K.I isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 42 farklı ülkeye ait 113 kimlik kartı ve 90 boş kimlik kartı, 15 farklı ülkeye ait 27 pasaport, 21 farklı ülkeye ait boş 22 pasaport kapağı ile boş kimlik kartları, pasaport ve vize yapraklarıyla değerli kağıtlar, çip, mühür, baskı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı