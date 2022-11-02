İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu: 2 zanlı yakalandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:29

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde bir evde sahte kimlik ve evrak düzenlendiği yönünde ihbar aldı.

MOR IŞIKTA VİDEO ÇEKMİŞLER

İhbarı değerlendiren ekipler şüphelilerin yurtdışında yaşayan kişilerle sosyal medya platformlarından iletişime geçerek, sahte pasaport ve kimlik düzenlediklerini tespit etti. Şüphelilerin sahte belgelerle mor ışıkta video çektiği, böylece alıcıların güvenini sağlayıp ikna edildikleri belirlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda R.B. ve M.K.I isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 42 farklı ülkeye ait 113 kimlik kartı ve 90 boş kimlik kartı, 15 farklı ülkeye ait 27 pasaport, 21 farklı ülkeye ait boş 22 pasaport kapağı ile boş kimlik kartları, pasaport ve vize yapraklarıyla değerli kağıtlar, çip, mühür, baskı aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.