Malatya'da 588 litre sahte içki ele geçirildi: 10 gözaltı

Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 588 litre sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:11
Malatya'da 588 litre sahte içki ele geçirildi: 10 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 588 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


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