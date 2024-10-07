Evinde 5 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı
Samsun’da evinde 5 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.’nın üzerinde ve evinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 150 adet extacy, 5,38 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 1,65 gram kokain ve 0,81 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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