Evinde 5 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:06

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:08

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.’nın üzerinde ve evinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 150 adet extacy, 5,38 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 1,65 gram kokain ve 0,81 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.