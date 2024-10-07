Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Samsun
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