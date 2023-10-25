Husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı!
Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da Küçük Abdullah Caddesi'nde B.Ş. (16), S.Ş. (22), B.G. (16) ile E.E. (24), M.C.E. (15), H.M.K. (15), E.B.Y. (15) ve A.M. (16) arasında tartışma çıktı.
5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI!
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş., S.Ş. ve B.G. bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili 5 zanlının polisler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
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