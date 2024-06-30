Evinde cesedi bulunmuştu: Cüneyt Rahim'in ölümün yeni ayrıntılar

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:24
Evinde cesedi bulunmuştu: Cüneyt Rahim'in ölümün yeni ayrıntılar
Abone Ol google-news

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim’in 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kayseri haberleri

İlgili Haberler

Kayseri’de skandal olay: Önce takip etti sonra cinsel saldırıda bulundu!

Kayseri’de skandal olay: Önce takip etti sonra cinsel saldırıda bulundu!
Kayseri’de 6. kattan düşen gencin mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı!

Kayseri’de 6. kattan düşen gencin mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler