Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evinde çeşit çeşit uyuşturucu bulundu: 'Ucuza bulduğum için aldım' dedi

Evinde çeşit çeşit uyuşturucu bulundu: 'Ucuza bulduğum için aldım' dedi

16.02.2026 10:56:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Evinde çeşit çeşit uyuşturucu bulundu: 'Ucuza bulduğum için aldım' dedi

Adana'da bir kişi evinde 409 gram taş kokain, sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin yakalattı. Tutuklanan şüphelinin, "Ucuza bulduğum için aldım" dediği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’ndeki adresine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda E.B.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 14 paket halinde toplam 409 gram taş kokain, tek pakette 0.65 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki sorgusunda E.B.K., "Ucuza bulduğum için satın aldım, kullanıcıyım. Uyuşturucu madde satışıyla işim olmaz" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #Adana #uyuşturucu