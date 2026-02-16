Evinde çeşit çeşit uyuşturucu bulundu: 'Ucuza bulduğum için aldım' dedi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’ndeki adresine operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda E.B.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 14 paket halinde toplam 409 gram taş kokain, tek pakette 0.65 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki sorgusunda E.B.K., "Ucuza bulduğum için satın aldım, kullanıcıyım. Uyuşturucu madde satışıyla işim olmaz" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.