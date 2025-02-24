Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Mersin'in Gülnar ilçesinde Mehmet Kılıç (80) yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:54

İlçeye bağlı Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'ın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler evde yaptıkları incelemede Mehmet Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kılıç'ın cenazesi Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Mersin #Yangın #ev

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