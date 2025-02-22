Uşak'ta feci yangın: 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi!

Uşak'ta evde çıkan yangında 79 yaşındaki Cennet Acıbadem, hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen S.Y. ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uşak'ta feci yangın: 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi!
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:02

Merkeze bağlı Muharremşah köyünde B.Y.'ye ait iki katlı binanın üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi sırasında yangını fark eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evdeki S.Y. (32) ve kızı Z.T.A. (3) jandarma ekiplerince evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen S.Y. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını söndüren ekipler, evde B.Y.'nin kayınvalidesi Cennet Acıbadem'in (79) cansız bedenini buldu. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #cansız beden #duman #uşak #Yangın

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