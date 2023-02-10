Evinde depreme yakalanan yurttaş: Ailecek birbirimize sarıldık
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oğlunun yanına ziyarete giden Ahmet Usluoğlu, yaralı olarak kurtulduğu deprem anında yataktan duvara savrularak ayağının kırıldığını belirterek, "Ailecek panik içerisindeydik. Birbirimize sarıldık, kirişe tutunduk. Sallandık ama ne sallanmaydı. Allah esirgedi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin hissedildiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki oğlunun evine eşiyle birlikte ziyarete giden Ahmet Usluoğlu, deprem sırasında yataktan duvara savrularak ayağının kırıldığını söyledi.
Ailecek birbirlerine sarılarak depremin sonlanmasını beklediklerini anlatan Usluoğlu, "İskenderun'a oğlumun yanına ziyarete gitmiştik. Depreme yakalandık. Yataktan fırlatmış beni. Artık duvara mı yoksa kapıya mı çarptım hatırlamıyorum. Diğerlerinde de çok şükür bir şey yok ama panik çok fazla. Oradaki binalar yatmış. Bayağı bir zarar var. Ailecek panik içerisindeydik. Birbirimize sarıldık, kirişe tutunduk. Sallandık ama ne sallanmaydı. Allah esirgedi" ifadelerini kullandı.
"SIRTINDA AŞAĞIYA TAŞIDI"
Usluoğlu, "Oğlum eşini, annesini aşağıya indiriyor. Sonra tekrar geldi beni sırtında aşağıya taşıdı. Oğlumun ifadesi 'Kirişlerde bir şey yok' dedi. Bina yeniymiş 3-5 yıllık" diye konuştu.
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