Evinde kokain ve ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:58

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla B.S.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. B.S.'nin Türkmen Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

KOKAİNE VE TABANCAYA EL KONULDU

Evde yapılan aramada buzdolabında ve giriş kapısının üzerindeki asma tavana gizlenmiş satışa hazır 13 parça halinde toplam 61,95 gram kokain ve 1 hassas terazi, komodinde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

B.S.'nin evinin önündeki motosikletindeki aramada ise selenin altında ruhsatsız tabanca ile 41 mermi bulundu. B.S., gözaltına alındı. B.S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.