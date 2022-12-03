Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin eski erkek arkadaşının ifadesi alındı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:21

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görev yaparken bir süre önce istifa eden hemşire Şevval Gazel Bulut, Adana’daki ailesini ziyarete gitmek için bilet aldı. Yola çıkacağı gün olan 30 Kasım’da Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine aile, kızlarının arkadaşlarını aradı.

Eve giden arkadaşları, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Şevval Gazel Bulut’u hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Şevval Gazel Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi. Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirlendi. Yalnız yaşayan ve ‘kızım’ dediği bir köpeği bulunan Bulut’un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana’ya ailesinin yanına gitmek istediği öne sürüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hemşire Şevval Gazel Bulut’un olaydan yaklaşık 1 hafta önce gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.

Şevval hemşirenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis ekiplerince emniyete çağrıldı. Telefonu da incelenen Bulut’un eski erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



