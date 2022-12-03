Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin eski erkek arkadaşının ifadesi alındı
Elazığ’da ailesini ziyaret etmek için Adana’ya gideceği gün evinde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut’un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının ifadesi alındı. Telefonu da incelenen ismi açıklanmayan erkek arkadaşı serbest bırakıldı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görev yaparken bir süre önce istifa eden hemşire Şevval Gazel Bulut, Adana’daki ailesini ziyarete gitmek için bilet aldı. Yola çıkacağı gün olan 30 Kasım’da Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine aile, kızlarının arkadaşlarını aradı.
Eve giden arkadaşları, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Şevval Gazel Bulut’u hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ
Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Şevval Gazel Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi. Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirlendi. Yalnız yaşayan ve ‘kızım’ dediği bir köpeği bulunan Bulut’un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana’ya ailesinin yanına gitmek istediği öne sürüldü.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hemşire Şevval Gazel Bulut’un olaydan yaklaşık 1 hafta önce gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.
Şevval hemşirenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis ekiplerince emniyete çağrıldı. Telefonu da incelenen Bulut’un eski erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- CHP 'vizyon' belgesini açıklıyor
- ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’
- İşte yeni vizyon kadrosu
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Motorine dev zam!
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'