Evinde ölü bulunmuştu... Eski milletvekili Osman Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Eyüpsultan'da evinde ölü bulunan eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüpsultan'daki evinde kalp krize geçirerek hayatını kaybeden eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Osman Kılıç'ın eşi Nurcihan Kılıç, oğlu Fırat Kılıç, kızı Çiğdem Kılıç, eski Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski milletvekili Mehmet Sevigen ile sevenleri katıldı.
Osman Kılıç için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılıç'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.
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