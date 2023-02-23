Eski milletvekili Osman Kılıç kimdir? Osman Kılıç neden öldü?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:53

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 15:57

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

Osman Kılıç, 1955 yılında Giresun'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

OSMAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Alınan bilgiye göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti. 68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.