Evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:55

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Haziran tarihinde Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi’nde A.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; 2 bin adet uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.