Evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şahıs tutuklandı

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:54
Evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şahıs tutuklandı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Haziran tarihinde Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi’nde A.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; 2 bin adet uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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