Evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şahıs tutuklandı
Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
25 Haziran tarihinde Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi’nde A.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada; 2 bin adet uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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