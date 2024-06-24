Hatay'da yayla yolunda kaza: 3 yaralı
Hatay’da yayla yolunda takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi’nde bulunan Bitişik yaylası yolunda meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü.
Kazada; araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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