Hatay'da yayla yolunda kaza: 3 yaralı

Hatay’da yayla yolunda takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:10
Hatay'da yayla yolunda kaza: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi’nde bulunan Bitişik yaylası yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü.

Kazada; araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


kaza haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

Birleşik Krallık Prensesi geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Birleşik Krallık Prensesi geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı
Manavgat’ta 'safari' kazası: 3 yaralı

Manavgat’ta 'safari' kazası: 3 yaralı
Tekman’da feci kaza: 2’si ağır 8 yaralı

Tekman’da feci kaza: 2’si ağır 8 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler