16.02.2026 09:56:00
Evinde uyuşturucu ortaya çıkan şüpheli: 'Ucuza bulduğum için aldım'

Adana'da bir kişinin evinde 409 gram taş kokain, sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelinin, "Ucuza bulduğum için aldım" dediği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’ndeki adresine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda E.B.K. gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU MADDE SATIŞIYLA İŞİM OLMAZ"

Evde yapılan aramada 14 paket halinde toplam 409 gram taş kokain, tek pakette 0.65 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda E.B.K'nin, "Ucuza bulduğum için satın aldım, kullanıcıyım. Uyuşturucu madde satışıyla işim olmaz" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

