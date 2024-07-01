Evinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 01.07.2024 - 14:25

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri, geçen yıl Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde oturan V.A.'nın evinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takip sonucu polisler, V.A.'yı gece geç saatte poşetin içine koyduğu uyuşturucuyu evinin önüne otomobille gelen kişilere satarken yakaladı.

Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açılan sanık V.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Karar duruşmasına V.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada daha önce benzer suçtan sabıkalı olan sanık V.A., uyuşturucu satma suçlamasını kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık V.A.'yı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına karar verdi.