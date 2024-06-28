Adana'da çekilecek 'Yasak Aşk' için Erkan Petekkaya ile anlaşıldı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:46

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:46

Yeni sezonun en iddialı projelerini hazırlayan ve dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcılığında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Şirket, Adana’da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı projesi olarak şimdiden büyük bir heyecan uyandıran ‘Yasak Aşk’ adlı yeni projeleri için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaştı. Petekkaya, 2024 yılı içerisinde ATV’de hayranlarının karşısına çıkacak.





