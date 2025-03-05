Evinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:31

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:31

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan S.B., yargılandığı davada ağır cezaya çarptırıldı. Mahkeme, sanığa "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık S.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanığın avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 21 Temmuz 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşete sakladığı 34,88 gram esrarı, motosikletle gelen bir kişiye satmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını belirtti. Ayrıca sanığın evinde yapılan aramada 6,34 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi.

Savcı, sanığın benzer suçlardan sabıkasının bulunduğunu vurgulayarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık S.B., mahkemede yaptığı savunmada uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia ederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı suçlu bularak 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verildi.