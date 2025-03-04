Adana'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklama

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 57 zanlıdan 43'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat-1 Mart'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 11 kilo 827 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 459 gram esrar, 43 gram kokain, 67 uyuşturucu hap, 5 bin 320 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 57 şüpheli de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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