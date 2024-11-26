Evinde uyuşturucu satarken yakalanmıştı: Cezası belli oldu
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık için karar verildi. Şahsa 15 yıl hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 16 Haziran 2023'te Ziyapaşa Mahallesi'nde bir apartın zemin katındaki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.
Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, E.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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