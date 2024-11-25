Fatih ve Esenyurt'ta 'uyuşturucu' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:33

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:34

Fatih ve Esenyurt’ta uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri tespit edilen adreslere 1 gün arayla operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt’ta metruk bir binada uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir süre sonra 2 kişinin binaya girmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.İ ve E.T.’nin üst aramasında 22,05 gram uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ve 2 bin 645 lira nakit para ele geçirildi.

Polis ekipleri Fatih'te Silivrikapı Mahallesi'nde tespit edilen adrese de operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 231,55 gram uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi, 28 bin 155 lira nakit para, 17 adet fişek ele geçirildi.

Esenyurtta gözaltına alınan M.A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.T. ile Fatih'te gözaltına alınan M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.