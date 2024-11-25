Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Osmaniye'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otobüsteki yolcuya ait çantada ve bir otomobilde yapılan aramada toplam 21 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerin tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil ve otobüs durduruldu.
Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa A.’ya ait olduğu tespit edilen çanta içerisinde 4 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Otomobilde yapılan aramada ise bagaj ve koltukların altında poşet içerisinde gizlenmiş 16 kilo 850 gram skunk maddesi ele geçirildi.
2 araçta toplam 21 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken; şüpheli Mustafa A., Mehmet N., Pınar B., Sevan A., Nihal A., Enes Z. ve Mete Y. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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