Evinde uyuşturucu ve silah bulunduran şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin aramalarında evinde 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek bulunan şüpheli tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ve silah bulunduran şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:31

Edinilen bilgilere göre; 23 Ekim 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, L.Ö. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.

Ekiplerin aramalarında; 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir

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