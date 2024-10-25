Evinde uyuşturucu ve silah bulunduran şüpheli yakalandı
Eskişehir’de polis ekiplerinin aramalarında evinde 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek bulunan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre; 23 Ekim 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, L.Ö. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.
Ekiplerin aramalarında; 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: #eskişehir
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