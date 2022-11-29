Son Dakika... Beykoz'da yangın!

29 Kasım 2022 Salı, 13:47

Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı.

Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...