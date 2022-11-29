Son Dakika... Beykoz'da yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir işyerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı.
Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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