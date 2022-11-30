Kiracı olduğu dairede 2. kez yangın çıkardı: 'Mahalleyi patlatacak diye korkuyoruz'
Antalya'da Veysel Y. (50), kiracı olarak yaşadığı evde 2'nci kez yangın çıkarınca apartmandakilerin panikle sokağa dökülmesine neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü, daire ise kullanılamaz hale geldi.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Veysel Y.'nin evinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.'yi kurtardıktan sonra alevleri söndürdü.
DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., hastaneye kaldırılırken, yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi. Daireden çıkan dumanın diğer katlara yükselmesiyle apartmandakiler de büyük korku yaşadı. Yangında daire, kullanılamaz hale geldi.
"MAHALLEYİ PATLATACAK DİYE KORKUYORUZ"
Binada yaşayanlardan Ülfet Işık, "Komşumuz bu evi ikinci defa yaktı. Mahalleyi patlatacak diye korkuyoruz. Bir an önce binadan gitmesini istiyoruz" dedi.
Yangın sırasında balkona çıktığını söyleyen Ümmühan Dinçer ise "Merdivenden inmek istedim ama duman gelmeye başladı. Hemen balkona çıktım. Aynı evde daha önce de yangın çıkarmıştı" diye konuştu.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Mide bulandıran öykü
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler