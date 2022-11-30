Kiracı olduğu dairede 2. kez yangın çıkardı: 'Mahalleyi patlatacak diye korkuyoruz'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:22

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Veysel Y.'nin evinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.'yi kurtardıktan sonra alevleri söndürdü.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., hastaneye kaldırılırken, yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi. Daireden çıkan dumanın diğer katlara yükselmesiyle apartmandakiler de büyük korku yaşadı. Yangında daire, kullanılamaz hale geldi.

"MAHALLEYİ PATLATACAK DİYE KORKUYORUZ"

Binada yaşayanlardan Ülfet Işık, "Komşumuz bu evi ikinci defa yaktı. Mahalleyi patlatacak diye korkuyoruz. Bir an önce binadan gitmesini istiyoruz" dedi.

Yangın sırasında balkona çıktığını söyleyen Ümmühan Dinçer ise "Merdivenden inmek istedim ama duman gelmeye başladı. Hemen balkona çıktım. Aynı evde daha önce de yangın çıkarmıştı" diye konuştu.