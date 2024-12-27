Evine baskın yapıldı: Didim'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu düzenlerken, yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni yıl öncesi kaçak/sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.
Akbük Mahallesi’nde H.V.C.Ö. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 Adet alkol damıtma makinesi, 78 Litre el yapımı içki, 4 adet dolu içki şişesi, 1 adet içki yapım kiti, 5 litre el yapımı içki, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av fişeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #içki #alkollü içki #kaçak içki
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