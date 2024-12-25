Muğla'da yılbaşı öncesi 'kaçak içki' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da yılbaşı öncesi 'kaçak içki' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:55

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik planlanan eş zamanlı operasyon kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 891 litre el yapımı içki, 48 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 şırınga ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #muğla #kaçak içki #içki

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