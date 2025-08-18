Evine doğru ilerleyen yangını söndürmeye çalıştı… Yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 00:45:00
Yozgat'ta çıkan yangında alevlerin evine gelmesini engellemeye çalışan kadın kollarından yaralandı. Yangında 500 dekar alan zarar gördü.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde evine doğru ilerleyen ot yangınını söndürmeye çalışan kadın yaralandı. İlçeye bağlı Adalar mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangının müstakil evine doğru ilerlediğini gören Gülsüm S. (43) söndürmeye çalıştığı ateşin kollarını yakması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çandır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çandır Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 dekar arazi zarar gördü.

 

