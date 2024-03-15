Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 08:57

Güncelleme: 15.03.2024 - 08:59

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. (31) ve İ.K. (29) gözaltına alındı.