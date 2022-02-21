Evini ateşe verip kaçtı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 07:30

Yangın, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yasin Ç., yalnız yaşadığı evi ateşe vererek, doğal gazı açıp, evden kaçtı.

Binada yaşayan itfaiye bölümü mezunu Muhammed Mustafa Ekinci, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada genç itfaiyeci yangına müdahale etti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'KOMŞUMUZUN EVİ YAKTIĞINI GÖRDÜK'

Yaşanan olayı anlatan itfaiye bölümü mezunu Muhammed Mustafa Ekinci, "Olay ilk meydana geldiğinde ben gaz kokusu almaya başladım. İtfaiye bölümü mezunuyum. Gaz kokusundan dolayı bir şey olduğunu anladım. O sıra gaz detektörü ötmeye başladı. Babam kapıyı açtığında komşumuzun evi yaktığını gördük. Evin belirli noktalarına belirli ateşler biriktirmiş. Evi tutuşturmaya çalışıyordu. Babamın 'Yasin ne yapıyorsun? Evi yakmaya mı çalışıyorsun?' sorusu üzerine kapıyı kapattı.

Daha fazla sorun olmasın diye olayı 112 ekiplerine bildirdim. Bu sırada yangının boyutu giderek artmaya başladı. Görevli olmamama rağmen müdahale etmem gerektiğini düşündüm. Ateşlere karşı müdahale etmeye çalıştım. Polis ağabeyler ile birlikte binadakileri tahliye ettik. Binanın gazını ve elektriğini kapattık. Bu kişi kendi evini yakıp kaçmış. Benim yaptığım müdahale ile olay stabil kaldı" diye konuştu.