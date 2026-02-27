Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evinin 7'nci kat penceresinden atladı, eşi de ölü bulundu

Evinin 7'nci kat penceresinden atladı, eşi de ölü bulundu

27.02.2026 12:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Evinin 7'nci kat penceresinden atladı, eşi de ölü bulundu

Eskişehir’de 7’nci kattaki evinden atlayan 58 yaşındaki Mehmet Karabulut yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, eve giren polis ekipleri dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Karabulut’un eşi Sevim Özdemir’in evde cansız bedenini bulan ekipler, kadının birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu. İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #Ölüm