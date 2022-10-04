Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

AA
04 Ekim 2022 Salı, 09:36
Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede traktör ile kazı yapan S.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Antalya Müzesi ekipleri, kazılan alanda yaptıkları incelemede tarihi eser olduğu değerlendiren çeşitli objeler buldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.


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