Evinin balkonundan düşen mühendis hayatını kaybetti
Samsun'da evinin 10. katındaki balkondan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'nde iki çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir, evlerinin 10. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Samsun #Soruşturma #mühendis
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı