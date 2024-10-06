Evinin balkonundan düşen mühendis hayatını kaybetti

Samsun'da evinin 10. katındaki balkondan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti.

Evinin balkonundan düşen mühendis hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:03

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'nde iki çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir, evlerinin 10. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #Soruşturma #mühendis

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