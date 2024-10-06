Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Giresun'da ağaçtan düşen 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:53

Merkeze bağlı Yukarıalınlı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde Ali İhsan Uzun, çıktığı ağaçtan zemine düştü.

Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali İhsan Uzun'un cesedi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #giresun

İlgili Haberler

TIR'dan savrulan 'kağıt bobini' otomobilin üzerine düştü

TIR'dan savrulan 'kağıt bobini' otomobilin üzerine düştü
Bolu’ya yılın ilk karı düştü

Bolu’ya yılın ilk karı düştü
12 yaşındaki çocuk asansörde mahsur kaldı! 8 metre yüksekten düştü

12 yaşındaki çocuk asansörde mahsur kaldı! 8 metre yüksekten düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler