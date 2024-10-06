Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Giresun'da ağaçtan düşen 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yukarıalınlı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde Ali İhsan Uzun, çıktığı ağaçtan zemine düştü.
Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ali İhsan Uzun'un cesedi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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