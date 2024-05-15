Evinin balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı: Tabancayla vuruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinin balkonunda iken sokakta bulunan kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Orhan Ö. (32), tabancayla vurularak ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 07:15
Evinin balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı: Tabancayla vuruldu
Abone Ol google-news

Fuat Edip Baksi Mahallesi 1629/4 sokakta, dün saat 23.45 sıralarında 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Ö., evinin balkonundan, sokakta bulunan kişi ya da kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ö.'ye tabancayla ateş edildi. Orhan Ö. balkonunda kanlar içerisinde yığılırken, kardeşinin vurulduğunu gören Sami Ö. (35), Orhan Ö.'yü otomobil ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedaviye alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İzmir haberleri

İlgili Haberler

Hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Balkondan girip eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü!

Balkondan girip eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akaryakıtta yeni dönem... 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor

Akaryakıtta yeni dönem... 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
Akaryakıtta yeni dönem yarın başlıyor

Akaryakıtta yeni dönem yarın başlıyor
EYT'liler dikkat... Emekliliği iptal edildi, 9 aylık maaşı geri istendi

EYT'liler dikkat... Emekliliği iptal edildi, 9 aylık maaşı geri istendi
Çernobil’den kalan tehlikeli misafir: ‘Fil Ayak’ adı verilen ölümcül madde ortaya çıktı!

Çernobil’den kalan tehlikeli misafir: ‘Fil Ayak’ adı verilen ölümcül madde ortaya çıktı!
Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...

Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'

'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı