Evinin balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı: Tabancayla vuruldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinin balkonunda iken sokakta bulunan kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Orhan Ö. (32), tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Fuat Edip Baksi Mahallesi 1629/4 sokakta, dün saat 23.45 sıralarında 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Ö., evinin balkonundan, sokakta bulunan kişi ya da kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ö.'ye tabancayla ateş edildi. Orhan Ö. balkonunda kanlar içerisinde yığılırken, kardeşinin vurulduğunu gören Sami Ö. (35), Orhan Ö.'yü otomobil ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedaviye alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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