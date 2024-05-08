Balkondan girip eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü!

Niğde’de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:50
Balkondan girip eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü!
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Olay, dün sabah saatlerinde Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı’nda meydana geldi. 

İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.’nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.’yü (28) kalbinden bıçaklamış, genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 

Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar Gökhan Ö. ve Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.


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