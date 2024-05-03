Hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:38

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:39

Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta bulunan apartmanın 5. katında, gece saatlerinde 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Torunuyla yaşayan kadının, hava almak için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

2 çocuk annesi kadının yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Altıparmak’ın cenazesi, Kadıbayırı Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.