Hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 92 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının balkona havaya almaya çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.
Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta bulunan apartmanın 5. katında, gece saatlerinde 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Torunuyla yaşayan kadının, hava almak için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.
2 çocuk annesi kadının yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Altıparmak’ın cenazesi, Kadıbayırı Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Bahçeli'nin ismi verilecek
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!