Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kilit bozulunca odada mahsur kalan kadın, yardım istediği itfaiye tarafından kurtarıldı.

Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:50

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında yaşayan kadın, evinin odasında kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdivenle ulaştığı 5'inci kattaki daireye girdi. Ekipler, önce odanın daha sonra da dairenin kapısını açarak mahsur kalan kadını kurtardı. 


Etiketler: #kocaeli

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