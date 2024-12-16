Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kilit bozulunca odada mahsur kalan kadın, yardım istediği itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kocaeli Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında yaşayan kadın, evinin odasında kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdivenle ulaştığı 5'inci kattaki daireye girdi. Ekipler, önce odanın daha sonra da dairenin kapısını açarak mahsur kalan kadını kurtardı.
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