Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!
Şanlıurfa'da evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Halil Dağ (36) hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Dağ, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle Dağ ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- İki ayrı çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu
- Astrolog Meral Güven'e soruşturma!