Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!

Şanlıurfa'da evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Halil Dağ (36) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:07
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!
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Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Dağ, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle Dağ ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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