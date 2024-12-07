Evinin önünde vurularak öldürüldü
Yalova'da evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurulan 57 yaşındaki Ramazan Elkıtay hayatını kaybetti.
Olay saat 20.00 sıralarında Kemerköprü Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Ramazan Elkıtay, evinin önüne gelen 3 kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken 3 kişiden 1'i, yanında bulunan tabancayla Elkıtay'a 3 el ateş etti.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırt ve karın bölgesinden vurulduğu belirlenen Elkıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ramazan Elkıtay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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